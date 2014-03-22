Симоне Бентивольо - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Бентивольо
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинероло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Бентивольо
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинероло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|19
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Интер (Милан)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:4
|Кьево (Верона)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Верона (Верона)
|29.03.2014
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Кьево (Верона)
|26.03.2014
|84' -90'
|Кьево (Верона)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|22.03.2014
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Рома (Рим)
|38'
|16.03.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Кьево (Верона)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|02.03.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Кьево (Верона)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Катания (Катания)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Кьево (Верона)
|08.02.2014
|1' -62'
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Кьево (Верона)
|02.02.2014
|1' -62'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Лацио (Рим)
|25.01.2014
|1' -72'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Кьево (Верона)
|19.01.2014
|1' -61'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Парма (Парма)
|13.01.2014
|1' -84'
|Интер (Милан)
|1:1
|Кьево (Верона)
|05.01.2014
|1' -82'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|22.12.2013
|1' -90'
|Торино (Турин)
|4:1
|Кьево (Верона)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|08.12.2013
|83' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Кьево (Верона)
|01.12.2013
|64' -90'
|Кьево (Верона)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|31.10.2013
|1' -77'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кьево (Верона)
|27.10.2013
|1' -78'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|20.10.2013
|1' -66'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|48'
|05.10.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|9'
|29.09.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|2:0
|Кьево (Верона)
|25.09.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|51'
|21.09.2013
|90' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Удинезе (Удине)