Sebastián Lomónaco - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Sebastián Lomónaco
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Sebastián Lomónaco
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|9
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|70' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|27.04.2024
|1' -68'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|20.04.2024
|1' -62'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Панетоликос (Агринио)
|13.04.2024
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:1
|Панетоликос (Агринио)
|70' 85'
|06.04.2024
|54' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Волос (Волос)
|30.03.2024
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16.03.2024
|83' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:0
|Пансерраикос (Серрес)
|90'
|03.03.2024
|1' -64'
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|25.02.2024
|81' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2024
|84' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)
|90'
|10.02.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)