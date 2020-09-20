Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу