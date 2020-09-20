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ПАОК
Панетоликос
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
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ПАОК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 0
25.08.2024
Панетоликос

ПАОК - Панетоликос: обзор матча 25 августа 2024

ПАОК
25.08.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Панетоликос
51' Ж. Састре
79' Т. Тиссудали
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАОК - Панетоликос
Матч завершен
83'
Желтая карточка
Эпаминондас Пантелакис
ГОЛ! 2:0! Тарик Тиссудали
Пас отдал Андрия Живкович
79'
73'
Замена
Miguel LuÃ­s ️️️️➡️️ Факундо Перес
Замена
Магомед Оздоев ️️️️➡️️ Мади Камара
71'
Замена
Тарик Тиссудали ️️️️➡️️ Федор Чалов
71'
Замена
Тайсон ️️️️➡️️ Томас Мург
71'
Замена
Андрия Живкович ️️️️➡️️ Кирил Десподов
71'
Желтая карточка
Мади Камара
63'
62'
Замена
Даниэль Лаюд ️️️️➡️️ Christos Belevonis
62'
Замена
Andrija Majdevac ️️️️➡️️ Себастьян Младен
57'
Желтая карточка
Christos Belevonis
ГОЛ! 1:0! Жоан Састре
Пас отдал Кирил Десподов
51'
45' +2
Желтая карточка
Lucas Cháves
Желтая карточка
Яннис Михайлидис
38'
10'
Желтая карточка
S. Diaz
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
5
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Томас Мург
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
24
P. Silva Torrejon
ЦЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К) ПЗ
10
Факундо Перес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
25
S. Diaz
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАОК
48
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
19
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
34
Тарик Тиссудали
ЛВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
45
David Galiatsos
ЦЗ
26
Ясмин Челикович
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
90
Miguel LuÃ­s
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
11
Даниэль Лаюд
ЛВ
7
Andrija Majdevac
ЦФ
17
Kakonis Vasilios
ЦФ
4-3-2-1
42
Котарски
5
Соареш
16
Кедзиора
5
Михайлидис
23
Састре
10
Мург
2
Камара
22
Шваб
7
Константелиас
77
Десподов
9
Чалов
4-3-1-2
13
54
Лиавас
24
4
Пантелакис
5
Младен
35
Мавриас
8
10
Перес
18
Бузукис
25
15
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
2
Камара
27
Оздоев
27
Оздоев
2
Камара
9
Чалов
34
Тиссудали
34
Тиссудали
9
Чалов
10
Мург
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Мург
10
Перес
90
90
10
Перес
8
11
Лаюд
11
Лаюд
8
5
Младен
7
7
5
Младен
Остались в запасе
ПАОК
Панетоликос
48
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
19
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
32
Антонис Стергиакис
ВР
45
David Galiatsos
ЦЗ
26
Ясмин Челикович
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
17
Kakonis Vasilios
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
48
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
19
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
45
David Galiatsos
ЦЗ
26
Ясмин Челикович
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
17
Kakonis Vasilios
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАОК - Панетоликос
2
4
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
13
Офсайды
1
2
Количество передач
567
327
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Christos Vergetis, Greece
Стадион:
Тумба
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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