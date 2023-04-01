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ОФИ
Панетоликос
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
8
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
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Последние матчи
Все
ОФИ
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 0
25.08.2024
Панетоликос

ОФИ - Панетоликос: обзор матча 29 сентября 2024

ОФИ
29.09.2024, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
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Панетоликос
18' F. Bainović
82' G. Christopoulos (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФИ - Панетоликос
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Andrija Majdevac
Замена
Николаос Маринакис ️️️️➡️️ Борха Гонсалес
84'
Замена
Адриан Риера ️️️️➡️️ Filip Bainović
84'
82'
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Giannis Christopoulos
72'
Желтая карточка
Andrés Roa
Замена
Яннис Апостолакис ️️️️➡️️ Titos Koutentakis
70'
69'
Замена
Christos Belevonis ️️️️➡️️ P. Silva Torrejon
69'
Замена
Andrija Majdevac ️️️️➡️️ Sebastián Lomónaco
69'
Замена
Miguel LuÃ­s ️️️️➡️️ Факундо Перес
Замена
Марко Бакич ️️️️➡️️ Тахиархис Фонтас
67'
Замена
Эдди Сальседо ️️️️➡️️ Andrew Jung
67'
Желтая карточка
Thiago Nuss
65'
57'
Желтая карточка
Георгиос Лиавас
46'
Замена
Andrés Roa ️️️️➡️️ Яннис Бузукис
ГОЛ! 1:0! Filip Bainović
Пас отдал Леван Шенгелия
18'
Желтая карточка
Giannis Christopoulos
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
(К) ЦЗ
18
Thiago Nuss
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
80
Titos Koutentakis
ЦП
29
Andrew Jung
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
24
P. Silva Torrejon
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К) ПЗ
10
Факундо Перес
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
25
S. Diaz
ЦФ
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
5
Bressan
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
45
Яннис Апостолакис
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Эдди Сальседо
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
20
Andrés Roa
ЦП
90
Miguel LuÃ­s
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
11
Даниэль Лаюд
ЛВ
7
Andrija Majdevac
ЦФ
3-2-4-1
31
Христогеоргос
22
24
Лампропулос
18
12
Хадзитеодоридис
17
Гонсалес
11
Фонтас
25
80
27
Шенгелия
29
3-2-2-1-2
13
49
4
Пантелакис
16
54
Лиавас
24
35
Мавриас
10
Перес
18
Бузукис
15
25
17
Гонсалес
4
Маринакис
4
Маринакис
17
Гонсалес
11
Фонтас
88
Бакич
88
Бакич
11
Фонтас
80
45
Апостолакис
45
Апостолакис
80
25
7
Риера
7
Риера
25
29
9
Сальседо
9
Сальседо
29
18
Бузукис
20
20
18
Бузукис
10
Перес
90
90
10
Перес
24
8
8
24
15
7
7
15
Остались в запасе
ОФИ
Панетоликос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
11
Даниэль Лаюд
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
11
Даниэль Лаюд
ЛВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ОФИ - Панетоликос
2
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
438
411
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Rafail Tsiaras, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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