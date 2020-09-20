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Панетоликос
Астерас
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
5
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
5
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
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Панетоликос
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 0
25.08.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос

Панетоликос - Астерас: обзор матча 21 сентября 2024

Панетоликос
21.09.2024, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Астерас
35' S. Lomónaco
28' Е. Яблонский
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панетоликос - Астерас
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Мумо Муньос
87'
Замена
Julián Palacios ️️️️➡️️ Николаос Кальцас
87'
Замена
Theofanis Tzandaris ️️️️➡️️ Евгений Яблонский
Замена
Andrija Majdevac ️️️️➡️️ Sebastián Lomónaco
77'
Замена
Даниэль Лаюд ️️️️➡️️ Christos Belevonis
77'
Замена
Miguel LuÃ­s ️️️️➡️️ Яннис Бузукис
77'
71'
Замена
️️️️➡️️ Хулиан Бартоло
69'
Красная карточка
Konstantinos Triantafyllopoulos
Замена
Andrés Roa ️️️️➡️️ S. Diaz
64'
Желтая карточка
Себастьян Младен
61'
55'
Желтая карточка
Креспи
50'
Желтая карточка
Хулиан Бартоло
Желтая карточка
S. Diaz
39'
ГОЛ! 1:1! Sebastián Lomónaco
Пас отдал P. Silva Torrejon
35'
28'
ГОЛ! 0:1! Евгений Яблонский
21'
Желтая карточка
Евгений Яблонский
Желтая карточка
Факундо Перес
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
24
P. Silva Torrejon
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К) ПЗ
10
Факундо Перес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
25
S. Diaz
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Креспи
ПВ
13
Konstantinos Triantafyllopoulos
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
20
Николаос Кальцас
(К) ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
23
Georgios Agapakis
ЦП
6
Sotiris Kontouris
ЦП
90
Miguel LuÃ­s
ЦП
20
Andrés Roa
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
11
Даниэль Лаюд
ЛВ
7
Andrija Majdevac
ЦФ
Астерас
16
Панайотис Цинтотас
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Ajdin Redžić
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
10
Julián Palacios
ЦП
4-3-1-2
13
5
Младен
16
24
54
Лиавас
10
Перес
8
35
Мавриас
18
Бузукис
25
15
3-2-2-3
1
Пападопулос
19
Кастаньо
15
Дели
3
Хухумис
22
Муньос
5
Яблонский
11
Креспи
7
Бартоло
20
Кальцас
9
Адам
13
18
Бузукис
90
90
18
Бузукис
25
20
20
25
8
11
Лаюд
11
Лаюд
8
15
7
7
15
5
Яблонский
8
8
5
Яблонский
20
Кальцас
10
10
20
Кальцас
Остались в запасе
Панетоликос
Астерас
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
23
Georgios Agapakis
ЦП
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
16
Панайотис Цинтотас
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Ajdin Redžić
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
23
Georgios Agapakis
ЦП
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Ajdin Redžić
ЦП
4
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Панетоликос - Астерас
3
1
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
10
17
Офсайды
2
0
Количество передач
514
387
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Tsetsilas, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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