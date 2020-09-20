Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Олимпиакос
Панетоликос
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Олимпиакос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 0
25.08.2024
Панетоликос

Олимпиакос - Панетоликос: обзор матча 15 сентября 2024

Олимпиакос
15.09.2024, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Панетоликос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - Панетоликос
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Георгиос Лиавас
Замена
Коштинья ️️️️➡️️ Родиней
83'
76'
Замена
Даниэль Лаюд ️️️️➡️️ Яннис Бузукис
76'
Замена
Andrija Majdevac ️️️️➡️️ Sebastián Lomónaco
69'
Замена
Miguel LuÃ­s ️️️️➡️️ Christos Belevonis
61'
Замена
Andrés Roa ️️️️➡️️ S. Diaz
Замена
Сержиу Оливейра ️️️️➡️️ Марко Стаменич
61'
Замена
Виллиан ️️️️➡️️ Кристоффер Вельде
61'
Замена
Давид Кармо ️️️️➡️️ Лоренцо Пирола
61'
Замена
Роман Яремчук ️️️️➡️️ Шикинью
61'
31'
Желтая карточка
Харис Мавриас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Родиней
(К) ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ОП
8
Марко Стаменич
ЦП
22
Шикинью
АП
11
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
16
Christos Shelis
ЦЗ
24
P. Silva Torrejon
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К) ПЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Факундо Перес
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
25
S. Diaz
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Виллиан
ЛВ
17
Роман Яремчук
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
45
David Galiatsos
ЦЗ
20
Andrés Roa
ЦП
90
Miguel LuÃ­s
ЦП
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
11
Даниэль Лаюд
ЛВ
7
Andrija Majdevac
ЦФ
3-2-1-3-1
88
Цолакис
3
Ортега
5
Пирола
23
Родиней
74
Ндой
32
Хецце
8
Стаменич
11
Вельде
22
Шикинью
10
Мартиньш
9
Эль-Кааби
4-3-1-2
13
54
Лиавас
24
5
Младен
16
35
Мавриас
10
Перес
8
18
Бузукис
25
15
5
Пирола
16
Кармо
16
Кармо
5
Пирола
23
Родиней
20
Коштинья
20
Коштинья
23
Родиней
8
Стаменич
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Стаменич
11
Вельде
18
Виллиан
18
Виллиан
11
Вельде
22
Шикинью
17
Яремчук
17
Яремчук
22
Шикинью
25
20
20
25
8
90
90
8
18
Бузукис
11
Лаюд
11
Лаюд
18
Бузукис
15
7
7
15
Остались в запасе
Олимпиакос
Панетоликос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
45
David Galiatsos
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
45
David Galiatsos
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Олимпиакос - Панетоликос
2
Всего ударов по воротам
31
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
6
10
Количество передач
629
261
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
67
Удары мимо ворот
16
7
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Christos Vergetis, Greece
Стадион:
Георгиос Караискакис
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+