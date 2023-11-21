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Панетоликос
ПАС Ламия
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
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Последние матчи
Все
Панетоликос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 0
25.08.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия

Панетоликос - ПАС Ламия: обзор матча 19 августа 2024

Панетоликос
19.08.2024, понедельник, 21:00
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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ПАС Ламия
65' A. Vlachomitros
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панетоликос - ПАС Ламия
Матч завершен
Пенальти не реализован S. Diaz
89'
85'
Желтая карточка
Gustavo Furtado
84'
Замена
Giannis Doiranlis ️️️️➡️️ Anestis Vlachomitros
Замена
Даниэль Лаюд ️️️️➡️️ Факундо Перес
84'
Замена
Ясмин Челикович ️️️️➡️️ Эпаминондас Пантелакис
84'
82'
Вторая желтая
S. Guindo
Желтая карточка
Эпаминондас Пантелакис
77'
74'
Желтая карточка
S. Guindo
Замена
Andrija Majdevac ️️️️➡️️ Sebastián Lomónaco
69'
68'
Замена
Sebastian Ring ️️️️➡️️ Giorgos Saramantas
68'
Замена
Артем Быков ️️️️➡️️ Кристофер Нуньес
66'
Желтая карточка
Кристофер Нуньес
65'
ГОЛ! 0:1! Anestis Vlachomitros
46'
Замена
S. Guindo ️️️️➡️️ Andreas Athanasakopoulos
39'
Желтая карточка
Andreas Athanasakopoulos
Желтая карточка
Lucas Cháves
36'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
24
P. Silva Torrejon
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К) ПЗ
10
Факундо Перес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
25
S. Diaz
ЦФ
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
12
Ivan Kostić
ВР
3
Giorgos Saramantas
(К) ЦЗ
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
4
Лео Андраде
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
10
Gustavo Furtado
ЦП
8
Недим Мекич
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
11
Anestis Vlachomitros
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
26
Ясмин Челикович
ЦЗ
3
Manos Chrysovalantis
ЦЗ
45
David Galiatsos
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
11
Даниэль Лаюд
ЛВ
7
Andrija Majdevac
ЦФ
17
Kakonis Vasilios
ЦФ
ПАС Ламия
19
Sebastian Ring
ЦЗ
41
Konstantinos Gyftomitros
ЦЗ
27
Ведад Радонья
ПЗ
23
Giannis Doiranlis
ЦП
17
Артем Быков
ЦП
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
25
Alberto Simoni
ЦФ
9
S. Guindo
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
4-3-1-2
13
4
Пантелакис
24
16
54
Лиавас
10
Перес
8
35
Мавриас
18
Бузукис
15
25
3-2-2-1-2
12
33
Корнезос
4
Андраде
94
2
Дентакис
3
10
8
Мекич
7
Нуньес
20
11
4
Пантелакис
26
Челикович
26
Челикович
4
Пантелакис
10
Перес
11
Лаюд
11
Лаюд
10
Перес
15
7
7
15
3
19
19
3
11
23
23
11
7
Нуньес
17
Быков
17
Быков
7
Нуньес
20
9
9
20
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС Ламия
32
Антонис Стергиакис
ВР
3
Manos Chrysovalantis
ЦЗ
45
David Galiatsos
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
17
Kakonis Vasilios
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
41
Konstantinos Gyftomitros
ЦЗ
27
Ведад Радонья
ПЗ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
25
Alberto Simoni
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
3
Manos Chrysovalantis
ЦЗ
45
David Galiatsos
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
17
Kakonis Vasilios
ЦФ
Остались в запасе
41
Konstantinos Gyftomitros
ЦЗ
27
Ведад Радонья
ПЗ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
25
Alberto Simoni
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча Панетоликос - ПАС Ламия
2
1
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
19
Офсайды
2
1
Количество передач
362
422
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Fotios Polychronis, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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