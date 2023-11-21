⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд

Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции

Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте

⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»