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Панетоликос
Пансерраикос
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
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Последние матчи
Все
Панетоликос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 0
25.08.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис

Панетоликос - Пансерраикос: обзор матча 31 августа 2024

Панетоликос
31.08.2024, суббота, 22:00
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Матч завершен
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Пансерраикос
27' S. Lomónaco
50' S. Diaz
75' Я. Бузукис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панетоликос - Пансерраикос
Матч завершен
Желтая карточка
Себастьян Младен
90'
Желтая карточка
Яннис Бузукис
88'
88'
Желтая карточка
Petar Gigic
85'
Замена
A. Maskanakis ️️️️➡️️ Georgios Karakasidis
Замена
Михалис Бакакис ️️️️➡️️ Георгиос Лиавас
80'
ГОЛ! 3:0! Яннис Бузукис
75'
Замена
Andrija Majdevac ️️️️➡️️ Sebastián Lomónaco
70'
Замена
Даниэль Лаюд ️️️️➡️️ S. Diaz
70'
70'
Замена
Petar Gigic ️️️️➡️️ Хефте Бетанкор
70'
Замена
Вилфрид Каптум ️️️️➡️️ Пахалис Стайкос
58'
Замена
Francisco Perruzzi ️️️️➡️️ Ангелос Лиасос
Желтая карточка
Christos Belevonis
57'
55'
Желтая карточка
Милош Делетич
53'
Желтая карточка
Пахалис Стайкос
ГОЛ! 2:0! S. Diaz
Пас отдал Георгиос Лиавас
50'
46'
Замена
Мохаммед Фарес ️️️️➡️️ D. Chantakias
Замена
Яннис Бузукис ️️️️➡️️ Харис Мавриас
33'
ГОЛ! 1:0! Sebastián Lomónaco
Пас отдал Факундо Перес
27'
Желтая карточка
Факундо Перес
22'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
13
Lucas Cháves
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
4
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
24
P. Silva Torrejon
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К) ПЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Факундо Перес
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
15
Sebastián Lomónaco
ЦФ
25
S. Diaz
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Пансерраикос
2
Georgios Karakasidis
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
44
D. Chantakias
ЦЗ
3
S. Petavrakis
(К) ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Juan Salazar
ЦП
11
M. Tomas
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
10
Хефте Бетанкор
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
26
Ясмин Челикович
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
20
Andrés Roa
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
77
Вангелис Николау
АП
11
Даниэль Лаюд
ЛВ
7
Andrija Majdevac
ЦФ
Пансерраикос
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
5
Francisco Perruzzi
ЦП
17
A. Maskanakis
ЦП
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
9
Petar Gigic
ЦФ
3-2-3-2
13
4
Пантелакис
16
24
5
Младен
54
Лиавас
8
10
Перес
35
Мавриас
25
15
3-1-3-1-1
2
44
3
31
Бергстрем
8
Лиасос
26
Стайкос
77
11
7
Делетич
10
Бетанкор
54
Лиавас
2
Бакакис
2
Бакакис
54
Лиавас
35
Мавриас
18
Бузукис
18
Бузукис
35
Мавриас
25
11
Лаюд
11
Лаюд
25
15
7
7
15
44
93
Фарес
93
Фарес
44
26
Стайкос
6
Каптум
6
Каптум
26
Стайкос
8
Лиасос
5
5
8
Лиасос
2
17
17
2
10
Бетанкор
9
9
10
Бетанкор
Остались в запасе
Панетоликос
Пансерраикос
32
Антонис Стергиакис
ВР
26
Ясмин Челикович
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
20
Andrés Roa
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
26
Ясмин Челикович
ЦЗ
6
Sotiris Kontouris
ЦП
20
Andrés Roa
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
Остались в запасе
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Панетоликос - Пансерраикос
4
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
326
456
Сейвы
5
4
Точность передач %
69
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Staikos, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Греция. Суперлига
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Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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