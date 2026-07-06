Блаттер – о решении по Балогуну: «Куда ты катишься, ФИФА?»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер высказался о решении организации по нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

«Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы.

Если президент США вторгается к президенту ФИФА и дисквалификацию игрока внезапно отменяют перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?»

Футбол никогда не должен становиться площадкой для политических игр», – написал экс-президент ФИФА.

С декабря 2015 года Блаттер отстранен от любой футбольной деятельности из-за нескольких коррупционных скандалов.

ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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