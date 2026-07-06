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Блаттер – о решении по Балогуну: «Куда ты катишься, ФИФА?»

Сегодня, 11:45
12

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер высказался о решении организации по нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

«Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы.

Если президент США вторгается к президенту ФИФА и дисквалификацию игрока внезапно отменяют перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?»

Футбол никогда не должен становиться площадкой для политических игр», – написал экс-президент ФИФА.

С декабря 2015 года Блаттер отстранен от любой футбольной деятельности из-за нескольких коррупционных скандалов.

  • ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.
  • Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: страница Зеппа Блаттера в соцсети X
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (12)
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Галина Бронемясова
1783329332
в марте 2028 дисквалификация блаттера заканчивается. дед вернётся и ещё покажет всем кузькину мать.
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Vitaga
1783330974
давно уже скатилась ФИФА. отстранили Россию. не отстранили Израиль. не отстранили США напавших на Иран.
Ответить
СильныйМозг
1783331576
Я, конечно отрицательно отношусь к СЫШИА,но больше меня раздражают такие шестерки, как ФИФА и император бом.жей. первые лижут очко американским пен.щосам, второй петушиному логову.
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Марк Аврелий!
1783332022
Уж Блаттер в этом разбирается! При нем то и началось! Но НЕ так ЯВНО!
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alex1004
1783333119
Я так понимаю теперь в отношении США будет наложен бан от ФИФА лет на двадцать. Насколько помню если политик вмешивается в работу даже федерации своей страны это уже бан. А тут на целую ФИФУ покусились... Или ни чего не будет? :)))
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Пригожин Женя
1783333581
Этим решение инфантильный подписал себе приговор, европа теперь не проголосует за него в выборах президента фифа в 2027..
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Дэнгил
1783334190
Инфантильный п.и.д.э.р.а.с.т. Трамп всех глав федерация е.б.ё.т.
Ответить
odessakmv
1783335763
увы, увы.... ну, а кто все это начал? или деменция не дает вспомнить свои косяки?
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Garrincha58
1783342971
То ли ещё будет прикажут и США выиграет ЧМ иначе всем хана
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Ageorgov
1783345460
"Футбол никогда не должен становиться площадкой для пол.." - Блаттер сам несёт чушь полную, заявляя это! Всё и все будут делать, что прикажет хозяин!
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