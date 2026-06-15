Впервые в истории ЧМ тренера уволили после 1-го тура

Сборная Туниса уволила тренера после матча 1-го тура чемпионата мира-2026 против Швеции (1:5).

Главный тренер Сабри Лямуши покидает пост на следующий день после матча. Таково решение местной федерации, опубликованное в соцсетях.

Впервые в истории чемпионата мира тренера уволили после 1-го тура группового этапа.