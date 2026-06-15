Впервые в истории ЧМ тренера уволили после 1-го тура

Сборная Туниса уволила тренера после матча 1-го тура чемпионата мира-2026 против Швеции (1:5).
Главный тренер Сабри Лямуши покидает пост на следующий день после матча. Таково решение местной федерации, опубликованное в соцсетях.
Впервые в истории чемпионата мира тренера уволили после 1-го тура группового этапа.
- Дубль у Швеции сделал Ясин Аяри, отличившийся на 7-й и 90+6-й минутах, по голу забили Александер Исак на 30-й, Виктор Дьекереш на 59-й и Маттиас Сванберг на 84-й. У Туниса отличиился Омар Рекик на 43-й минуте.
- Швеция лидирует в группе F с 3 очками, у Нидерландов и Японии на счету по 1 баллу, у Туниса – 0.
- В следующем туре Тунис 21 июня сыграет с Японией.
Источник: «Бомбардир»