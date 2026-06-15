Тренер сборной Швеции оценил разгром Туниса

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о победе своей команды над Тунисом (5:1) в 1-м туре ЧМ-2026.
«Фантастика. Отличные пять голов, уверенная игра, мы могли забить больше. Это было блестяще, вся заслуга принадлежит игрокам. Они были великолепны.
Этот [гол Туниса] был забит практически из ничего. Такое может случиться в футболе. Ребята оставались спокойными и продолжали создавать угрозу воротам соперника, что было важно для нас. Нам есть куда стремиться. Мы насладимся сегодняшним вечером, восстановимся и снова будем готовы», – сказал Поттер.
- Дубль у Швеции сделал Ясин Аяри, отличившийся на 7-й и 90+6-й минутах, по голу забили Александер Исак на 30-й, Виктор Дьекереш на 59-й и Маттиас Сванберг на 84-й. У Туниса отличиился Омар Рекик на 43-й минуте.
- Швеция лидирует в группе F с 3 очками, у Нидерландов и Японии на счету по 1 баллу, у Туниса – 0.
Источник: BBC