Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Швеции и сборной Туниса состоится 15 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Гуадалупе на стадионе «BBVA», начало – в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на платформах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Швеция

Сборная Швеции провела 10 последних матчей: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений. Команда забила 13 голов (1.3 за игру) и пропустила 20 (2.0 за игру). В 70% матчей проходил вариант «обе забьют», а тотал больше 2.5 фиксировался в 60% встреч.

В последних играх Швеция сыграла вничью с Грецией (2:2) и Словенией (2:2), обыграла Польшу (3:2) и Украину (3:1), но уступила Норвегии (1:3), Швейцарии (1:4), Косово (0:1) и Словении (0:2). Команда нестабильна, часто пропускает и играет в открытый футбол с высоким риском в обороне.

Тунис

Сборная Туниса провела 10 последних матчей: 4 победы, 2 ничьи, 4 поражения. Команда забила 13 голов (1.3 за игру) и пропустила 13 (1.3 за игру). В 30% матчей команда сыграла на ноль, а тотал больше 2.5 проходил в 50% встреч.

В последних играх Тунис уступил Бельгии (0:5) и Австрии (0:1), сыграл вничью с Канадой (0:0) и Гаити (1:1), а также обыграл Мали (1:1 по пенальти), Танзанию (1:1), Уганду (3:1) и Катар (3:0). Команда показывает средний уровень стабильности с акцентом на оборонительную структуру.

Статистика и игровой баланс

По статистике команды выглядят примерно равными по атакующим показателям: по 13 забитых мячей за 10 матчей (1.3 за игру). Однако в обороне у Швеции есть серьeзные проблемы – 20 пропущенных голов против 13 у Туниса.

Швеция чаще участвует в результативных матчах и допускает ошибки в защите, тогда как Тунис выглядит более структурированным и менее хаотичным, хотя тоже не отличается высокой надeжностью.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» оценивают матч как достаточно равный с небольшим преимуществом европейской сборной за счeт более высокого темпа игры и атакующего потенциала.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Швеции 1.98 1.97 Ничья 3.50 3.50 Победа Туниса 4.20 4.20 Двойной шанс: Швеция не проиграет 1.24 1.23 Двойной шанс: Тунис не проиграет 1.84 1.83 Тотал меньше 2.5 1.69 1.70 Тотал больше 2.5 2.20 2.17 Фора Швеции (–1) 2.85 2.05

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Матч выглядит достаточно открытым по стилю: Швеция играет более рискованно и часто допускает ошибки в обороне, тогда как Тунис старается действовать более компактно и структурно. Небольшое преимущество можно отдать Швеции за счeт более высокого темпа и качества атакующих фаз, но матч остаeтся близким к равному.

Тоталы

Ожидается умеренно результативный сценарий. Швеция регулярно участвует в матчах с обменом голами, а Тунис не всегда стабилен в обороне. Базовый диапазон – 2–3 гола, с хорошими шансами на «обе забьют».

Форы

По форам ожидается плотная игра. Швеция редко выигрывает крупно, а Тунис часто удерживает разницу в пределах одного мяча. Наиболее вероятный сценарий – минимальная победа одной из команд или ничья без явного преимущества.

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