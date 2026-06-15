Тренер сборной, разгромленной в 1-м матче на ЧМ, назвал причину неудачи

Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши высказался о разгроме от Швеции (1:5) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
«Это тяжелое поражение, больно начинать турнир с настолько крупного проигрыша. Мы допустили слишком много ошибок, а с такими игроками мирового класса, как два шведских нападающих, это непростительно», – сказал Лямуши.
- Дубль у Швеции сделал Ясин Аяри, отличившийся на 7-й и 90+6-й минутах, по голу забили Александер Исак на 30-й, Виктор Дьекереш на 59-й и Маттиас Сванберг на 84-й. У Туниса отличиился Омар Рекик на 43-й минуте.
- Швеция лидирует в группе F с 3 очками, у Нидерландов и Японии на счету по 1 баллу, у Туниса – 0.
Источник: L'Equipe