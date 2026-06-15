Тренер сборной, разгромленной в 1-м матче на ЧМ, назвал причину неудачи

Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши высказался о разгроме от Швеции (1:5) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

«Это тяжелое поражение, больно начинать турнир с настолько крупного проигрыша. Мы допустили слишком много ошибок, а с такими игроками мирового класса, как два шведских нападающих, это непростительно», – сказал Лямуши.