Стала известна причина эвакуации с «ВТБ Арены» после матча «Динамо» – «Краснодар»

В пресс‑службе «ВТБ Арены» рассказали об эвакуации со стадиона после матча 29‑го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:1).
«После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было», – рассказали в пресс-службе.
- Примерно через 50 минут после окончания на территории «ВТБ Арены» сработала система оповещения об эвакуации: «Чрезвычайная ситуация, всем немедленно покинуть здание».
- «Спорт-Экспресс» сообщал, что причиной эвакуации стал анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве.
