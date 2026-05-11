Тороп отказался от награды лучшему игроку матча, отдав ее 18-летнему Фирову

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп был признан лучшим игроком матча 29-го тура РПЛ с «Пари НН». Он отказался от награды.
«Считаю, что награду нужно отдать Фирову, он большой молодец. Проделали огромную работу, сами себе создали проблемы, но если бы Фиров не сделал «гол+пас», то мы бы не победили», – сказал Тороп.
- 18‑летний Имран Фиров вышел на замену на 58‑й минуте, забил гол и сделал результативную передачу.
- ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».
