Тороп отказался от награды лучшему игроку матча, отдав ее 18-летнему Фирову

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп был признан лучшим игроком матча 29-го тура РПЛ с «Пари НН». Он отказался от награды.

«Считаю, что награду нужно отдать Фирову, он большой молодец. Проделали огромную работу, сами себе создали проблемы, но если бы Фиров не сделал «гол+пас», то мы бы не победили», – сказал Тороп.