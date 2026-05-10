Ерохин назвал клуб, в котором хочет выступать в следующем сезоне

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин хочет и дальше выступать за петербургскую команду.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.

Контракт 36-летнего россиянина с сине-бело-голубыми истекает в конце сезона.

Сегодня Ерохин забил победный гол в ворота «Сочи».

«Я озвучивал позицию, что хотел бы продолжить играть за «Зенит». Для меня это важно. Знаю и чувствую, что могу помочь команде – на поле, как было сегодня, и в тренировочном процессе. Мотивации у меня очень много.

Сегодняшний гол может сильно повлиять на ход переговоров? Я надеюсь, что как-то повлияет», – сказал Ерохин.