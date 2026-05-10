Тюкавин ответил на вопрос о своем будущем

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем будущем.
«На данный момент я ничего не знаю, со мной никто не общался. Возможно, летом появится какая-то конкретика. Сейчас давайте завершим сезон, а потом уже поговорим о моем будущем», – сказал Тюкавин.
- В этом сезоне Тюкавин забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах за «Динамо».
- Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.
- У него контракт с московским клубом до 2030 года. Константин – воспитанник бело-голубых.
