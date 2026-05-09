Тюкавин не стал обещать, что начнет следующий сезон в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о своем будущем.

Сообщалось, что 23-летний футболист готов уйти в европейский клуб.

– Были слухи про твое будущее. Можешь пообещать болельщикам, что следующий сезон ты начнешь в «Динамо»?

– На медосмотр точно приеду с «Динамо».

– Как реагируешь на слухи, которые появляются в прессе?

– Никак. Это же не конкретика. Когда будет конкретика, тогда и будем серьезно разговаривать.