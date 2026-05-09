Тюкавин не стал обещать, что начнет следующий сезон в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о своем будущем.
Сообщалось, что 23-летний футболист готов уйти в европейский клуб.
– Были слухи про твое будущее. Можешь пообещать болельщикам, что следующий сезон ты начнешь в «Динамо»?
– На медосмотр точно приеду с «Динамо».
– Как реагируешь на слухи, которые появляются в прессе?
– Никак. Это же не конкретика. Когда будет конкретика, тогда и будем серьезно разговаривать.
- В этом сезоне Тюкавин забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах за «Динамо».
- Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.
- У него контракт с московским клубом до 2030 года.
- Константин – воспитанник бело-голубых.
Источник: «Матч ТВ»