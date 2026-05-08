Тюкавин озвучил свою позицию по будущему Гусева в «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о тренере для команды на сезон-2026/27.
– Матч с «Краснодаром» многое решал для Гусева. Ты бы хотел, чтобы он работал с командой в следующем сезоне?
– Конечно, я бы хотел. Мне нравится работать с Санычем (Роланом Александровичем) и всем его штабом. Хочется побольше поработать.
Поддерживаю их полностью, спасибо им. Мы проделали огромную работу на зимних сборах.
Да, жаль что не победили именно против «Краснодара». Но пенальти – это лотерея, что поделать.
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
- Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала неудачная серия – 3 поражения, 5 ничьих и 2 победы в 10 встречах.
- Столичная команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ и вылетела из FONBET Кубка России.
Источник: «Матч ТВ»