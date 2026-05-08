Тюкавин озвучил свою позицию по будущему Гусева в «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о тренере для команды на сезон-2026/27.

– Матч с «Краснодаром» многое решал для Гусева. Ты бы хотел, чтобы он работал с командой в следующем сезоне?

– Конечно, я бы хотел. Мне нравится работать с Санычем (Роланом Александровичем) и всем его штабом. Хочется побольше поработать.

Поддерживаю их полностью, спасибо им. Мы проделали огромную работу на зимних сборах.

Да, жаль что не победили именно против «Краснодара». Но пенальти – это лотерея, что поделать.