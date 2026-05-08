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Фанаты «Локомотива» устроили погром в подмосковном дворе

8 мая, 16:17
11

Болельщики «Локомотива» попали в оперативную сводку по итогам минувшей ночи.

«Двое фанатов клуба «Локомотив» разгромили более десятка машин на парковке в подмосковном ЖК. Их ищет полиция.

Жители ЖК «Императорские Мытищи» рассказали «Осторожно, новости», что сегодня ночью неизвестные мужчины повредили больше десяти припаркованных машин – они били по ним руками и ногами: «Кому-то зеркало снесли, у кого-то попрыгали на крыше или пнули, остались вмятины».

Предположительно, молодые люди могли бы в состоянии алкогольного опьянения. Они скандировали кричалку клуба «Локомотив».

Полиция на место происшествия приехала уже после того, как неизвестные скрылись. Часть владельцев поврежденных авто написали заявления в правоохранительные органы», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал «Осторожно, новости»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (11)
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evgevg13
1778246906
А если бы они скандировали кричалки Локо, динамиков, коней, Зенита,КБ одновременно? К каким бы болельщикам их отнесли авторы "статьи"?
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Красногвардейчик
1778247256
Во проводницы чаю обпились)))
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Красногорск_Фан
1778249139
Если их кто-то встретит можно навалять без сожаления. И позорят клуб и занимаются мелким хулиганством.
Ответить
Император 1
1778250678
И.диоты
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шахта Заполярная
1778253775
Балтики наверно глотнули, возможно девятки, вот крышу и сорвало
Ответить
balam
1778255290
все сходится-Мытищи,переодетые педикулезы...ЗПРФ
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Бумбраш
1778255810
Это была Галина Рыловна с питерским недомозгом
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Айболид
1778262250
Болелы столиичных клубов всегда отличались культурой поведения .
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