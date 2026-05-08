Фанаты «Локомотива» устроили погром в подмосковном дворе

Болельщики «Локомотива» попали в оперативную сводку по итогам минувшей ночи.

«Двое фанатов клуба «Локомотив» разгромили более десятка машин на парковке в подмосковном ЖК. Их ищет полиция.

Жители ЖК «Императорские Мытищи» рассказали «Осторожно, новости», что сегодня ночью неизвестные мужчины повредили больше десяти припаркованных машин – они били по ним руками и ногами: «Кому-то зеркало снесли, у кого-то попрыгали на крыше или пнули, остались вмятины».

Предположительно, молодые люди могли бы в состоянии алкогольного опьянения. Они скандировали кричалку клуба «Локомотив».

Полиция на место происшествия приехала уже после того, как неизвестные скрылись. Часть владельцев поврежденных авто написали заявления в правоохранительные органы», – написал источник.