Фанаты «Локомотива» устроили погром в подмосковном дворе

Болельщики «Локомотива» попали в оперативную сводку по итогам минувшей ночи.
«Двое фанатов клуба «Локомотив» разгромили более десятка машин на парковке в подмосковном ЖК. Их ищет полиция.
Жители ЖК «Императорские Мытищи» рассказали «Осторожно, новости», что сегодня ночью неизвестные мужчины повредили больше десяти припаркованных машин – они били по ним руками и ногами: «Кому-то зеркало снесли, у кого-то попрыгали на крыше или пнули, остались вмятины».
Предположительно, молодые люди могли бы в состоянии алкогольного опьянения. Они скандировали кричалку клуба «Локомотив».
Полиция на место происшествия приехала уже после того, как неизвестные скрылись. Часть владельцев поврежденных авто написали заявления в правоохранительные органы», – написал источник.
- «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
- Ближайший соперник – «Балтика» (10 мая).
- «Локомотив» – 3-кратный победитель РПЛ.