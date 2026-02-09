Ветерану ЦСКА не нравится игра Баринова: «Будет сложно попасть в основу»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился первыми впечатлениями от игры новичка команды Дмитрия Баринова.

«Пока тоже не очень, как и Лусиано. Пока сильно рискует, неправильные позиции выбирает. Пенальти привез. Пока Кисляк и Обляков выходят приличнее. Так что Баринову будет сложно попасть в основной состав», – сказал Пономарeв.