Ветерану ЦСКА не нравится игра Баринова: «Будет сложно попасть в основу»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился первыми впечатлениями от игры новичка команды Дмитрия Баринова.
«Пока тоже не очень, как и Лусиано. Пока сильно рискует, неправильные позиции выбирает. Пенальти привез. Пока Кисляк и Обляков выходят приличнее. Так что Баринову будет сложно попасть в основной состав», – сказал Пономарeв.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- Хавбек выступал за красно-зеленых всю взрослую карьеру.
- В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: Vprognoze.ru