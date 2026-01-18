«Краснодар» сыграет с «Зенитом» 120-минутный матч

Главный тренер «Краснодар» Мурад Мусаев расскказал о товарищеских матчах команды на зимних сборах.

«Работа на сборах предстоит тяжелая. Она всегда тяжелая. Первые два дня многие ребята отходят от перелетов. Некоторые пролетели несколько часовых поясов, им нужно некоторое время. У нас запланировано шесть матчей в течение сбора. Программа тренировок, в целом, не особо меняется. Все ребята примерно знают, что мы будем делать.

В идеале нам хотелось бы сыграть против иностранных команд, но пока что запланирован один соперник из Казахстана, остальные из России. Это сильные соперники, но хотелось бы немножко разнообразия.

У нас запланирован матч с «Зенитом», есть договоренность о матче в формате 120 минут. Это будет очень важная игра, потому что у нас много ребят, которым нужна игровая практика. Также есть ребята, которые вернулись после травм», – сказал Мусаев.