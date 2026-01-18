«Севилья» боится вести переговоры с ЦСКА

ЦСКА интересен защитник «Севильи» Кике Салас, но испанцы не отвечают на запросы.

Причина – боязнь «Севильи» вести переговоры, обусловленная санкциями в отношении России.

Растормошить «Севилью» готовы агенты Саласа, но при условии, что ЦСКА заплатит за игрока 10 миллионов евро.