«Севилья» боится вести переговоры с ЦСКА

ЦСКА интересен защитник «Севильи» Кике Салас, но испанцы не отвечают на запросы.
Причина – боязнь «Севильи» вести переговоры, обусловленная санкциями в отношении России.
Растормошить «Севилью» готовы агенты Саласа, но при условии, что ЦСКА заплатит за игрока 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Салас забил 1 гол в 10 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Год назад футболиста «Севильи» арестовывали по подозрению в мошенничестве. Ему грозит до 3 лет тюремного заключения.
Источник: Legalbet