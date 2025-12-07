Агент динамовца Макарова прокомментировал скандальное заявление игрока

Алексей Бабырь, агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, прокомментировал публично раскрытое желание игрока покинуть команду.

«Денис высказал то, что у него на душе. Поверьте, он открытый, порядочный человек. Просто захотел и сказал. Имеет право на это. Ничего такого плохого он не сказал.

Что касается Ролана Александровича Гусева, то для меня это тоже странно. Это второй его приход в качестве исполняющего обязанности, и в очередной раз Денис не получает ни минуты. Для меня это странно, так как при Валерии Георгиевиче Карпине Денис получил свой шанс, воспользовался им, был одним из лучших в «Динамо».

Понятно, потом случилась травма. Но он уже восстановился! И человек не получает ни минуты. При том, что команде надо обострять игру в атаке. Мне кажется, тут имеет место какая‑то личная неприязнь со стороны тренера. Гусев показал, что не рассчитывает на Дениса. Если он останется… За два прихода он совсем не дал ему игрового времени.

Денис любит этот клуб. «Динамо» для него – родной дом. Он тут награды выигрывал, боролся за медали, два раза становился бронзовым призером, финалистом Кубка России. И когда Макаров играет, и ему доверяют, он показывает свой уровень, не отбывает номер на поле, бьется в каждом матче, старается. Он за «Динамо» бьется как за свой дом.

Но зимой у нас остается полгода до истечения контракта. Если «Динамо» готово предложить нам контракт, мы его с удовольствием рассмотрим. «Динамо» для нас – это первоочередный вариант. Но по факту мы можем спокойно общаться с другими клубами. Уверен, на Дениса будет спрос. Он в самом соку, у него хороший возраст – 27 лет. Как по мне, для любого клуба это отличная боевая единица для решения задач. Но все равно мы надеемся, что «Динамо» оценит его качества и сделает достойное предложение. Если нет, то на этом жизнь не заканчивается. Это футбол – двигаемся дальше. Время все покажет», – сказал Бабырь.