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Генич сказал, при каком условии «Спартак» оставит Романова

3 декабря 2025, 20:57
2

Комментатор Константин Генич оценил перспективы Вадима Романова в «Спартаке».

  • Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Деяна Станковича.
  • Под руководством 47-летнего специалиста московская команда одержала две победы и потерпела одно поражение.

«Я думаю, у них с Гусевым изначально не было шансов. Спасти место Романова могла только позиция игроков, а не клуба или фанатов. Если бы футболисты – Барко, Жедсон или Бабич – пришли к руководству и сказали: «Мы чувствуем себя максимально комфортно». Но так в современном футболе никто не делает. Да и в целом так нельзя. Хотя с Каррерой именно так и было.

В целом Вадим Юрьевич сам прекрасно понимает, что для него это уже грандиозный шанс показать себя. Две победы в дерби никто не отнимет. Можно оставить о себе хорошую память», – сказал Генич.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим Генич Константин
Комментарии (2)
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Plyash
1764799299
Генич , что-то я не припомню тебя в составе совета директоров Спартака . Просто завянь на время , разберутся без сопливых .
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FFR
1764830627
Не при каком условии Спартак не оставит его, проигрышем Балтике он этот свой шанс профукал.
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