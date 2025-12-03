Генич сказал, при каком условии «Спартак» оставит Романова

Комментатор Константин Генич оценил перспективы Вадима Романова в «Спартаке».

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Деяна Станковича.

Под руководством 47-летнего специалиста московская команда одержала две победы и потерпела одно поражение.

«Я думаю, у них с Гусевым изначально не было шансов. Спасти место Романова могла только позиция игроков, а не клуба или фанатов. Если бы футболисты – Барко, Жедсон или Бабич – пришли к руководству и сказали: «Мы чувствуем себя максимально комфортно». Но так в современном футболе никто не делает. Да и в целом так нельзя. Хотя с Каррерой именно так и было.

В целом Вадим Юрьевич сам прекрасно понимает, что для него это уже грандиозный шанс показать себя. Две победы в дерби никто не отнимет. Можно оставить о себе хорошую память», – сказал Генич.