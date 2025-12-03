«Это трагедия»: известный актер отреагировал на уход Баринова в ЦСКА

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал уход Дмитрия Баринова.

Сегодня стало известно, что 29-летний полузащитник отказался от продления контракта с «Локо» и уйдет в ЦСКА.

«Это трагедия! Я не спрашивал у Димки, напрямую не хотел. Но когда был матч против «Спартака», я его открывал. Подошел к Диме, обнял, и он так на меня грустно смотрел...

Это очень плохо, что не нашли общего языка. Не знаю, как у него сложится в ЦСКА, но он хороший футболист. Бывают градообразующие предприятия, а Димка был командообразующим игроком. Мало того, что вообще не останется стариков... На поле нужны пастухи, хотя бы 2-3, а он был один. То, что «Локомотив» держался на плаву, во многом его заслуга», – сказал Баринов.