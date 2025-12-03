В РПЛ могут возродить турнир дублеров

Журналист Илья Казаков рассказал о возможном возрождении турнира дублирующих составов в РПЛ.

«Говорят, что сегодня может быть принято или даже объявлено официально решение о возрождении турнира дублирующих составов. Возраст должен быть U-23, но можно использовать 4 игроков старше, в том числе легионеров. В СССР турнир дублеров был довольно популярен, в России напротив – сумбур, перемены и закрытие проекта в 2008-м.

Из плюсов – привязка к календарю основных команд РПЛ, оптимизация расходов, когда выездные матчи по логистике не требуют отдельного транспорта и отеля. Интерес ТВ, наверняка. Возможно, контракт с букмекером – хотя сейчас это зона турбулентности, РПЛ пока сама не договорилась по беттинг-партнеру на новый срок. Более высокий уровень конкурентной среды для игроков, наконец.

Из минусов – закрытие «двоек». Возможно, у кого-то вторые команды останутся, но какой будет в них смысл?

Из вопросов – например, где дублерам играть? Насколько может пострадать качество полей весной и осенью, если будут использоваться основные стадионы? Будет ли Fan-ID? В общем, ждeм официальных новостей», – написал Казаков.