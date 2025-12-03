Введите ваш ник на сайте
В РПЛ могут возродить турнир дублеров

3 декабря, 08:29
8

Журналист Илья Казаков рассказал о возможном возрождении турнира дублирующих составов в РПЛ.

«Говорят, что сегодня может быть принято или даже объявлено официально решение о возрождении турнира дублирующих составов. Возраст должен быть U-23, но можно использовать 4 игроков старше, в том числе легионеров. В СССР турнир дублеров был довольно популярен, в России напротив – сумбур, перемены и закрытие проекта в 2008-м.

Из плюсов – привязка к календарю основных команд РПЛ, оптимизация расходов, когда выездные матчи по логистике не требуют отдельного транспорта и отеля. Интерес ТВ, наверняка. Возможно, контракт с букмекером – хотя сейчас это зона турбулентности, РПЛ пока сама не договорилась по беттинг-партнеру на новый срок. Более высокий уровень конкурентной среды для игроков, наконец.

Из минусов – закрытие «двоек». Возможно, у кого-то вторые команды останутся, но какой будет в них смысл?

Из вопросов – например, где дублерам играть? Насколько может пострадать качество полей весной и осенью, если будут использоваться основные стадионы? Будет ли Fan-ID? В общем, ждeм официальных новостей», – написал Казаков.

  • Ранее турнир дублеров в РПЛ проводился с 2001 по 2007 годы, затем его заменил турнир молодежных команд.
  • Турнир дублеров по два раза выигрывали «Динамо» и «Спартак», по одному – «Ротор», «Москва» и ЦСКА.

Источник: телеграм-канал «Футбольные люди - Илья Казаков»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
SLADE2019
1764741070
Возрождайте, возрождайте, все равно, лет через пять закроете тему.
Artemka444
1764743508
Бред полный!!! У нас только могут балаболить!!!
acor94
1764746437
В том и проблема, что неудачники будут играть с такими же неудачниками которые не проходят в основной состав основы. Посмотрите на двойки, они все в 4 дивизионе, на уровне полупрофессионалов играют, и никуда не выходят (за редким исключением).
...уефан
1764749497
...главным аргументом, против возрождения такого турнира, будет то, что у футболистов принадлежащих клубу разные правовые отношения с работодателем, у кого-то личный контракт, у кого-то обычный трудовой договор, а это конфликт интересов при комплектовании и заявке на сезон команды-дубля...
Спартач80
1764759579
В Кубке в принципе тоже самое, только игр мало.
