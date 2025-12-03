Аршавин оценил значение игры «Спартак» – «Динамо» для Романова и Гусева

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем и.о. главных тренеров «Спартака» и «Динамо».

Ролан Гусев занимает эту должность у бело-голубых с 17 ноября, Вадим Романов у красно-белых – с 11 ноября. Московские команды встретятся друг с другом в 18-м туре РПЛ.

«Это игра в Чапаева – один может выкинуть другого с доски, а могут оба друг друга засосать. Это будет решающий матч для них.

Если, например, «Динамо» победит 3:0, то руководство может решить оставить Гусева. Если «Спартак» проиграет, то красно‑белые могут заявить, что Романов «Балтике» проиграл, здесь 0:3 – убираем.

Романов может сам себя сделать тренером. Ничего страшного, что у него нет лицензии», – сказал Аршавин.