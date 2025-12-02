Игрок «Локомотива» высказался о возможном уходе Баринова

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба Дмитрия Баринова. Капитан не может договориться о новом контракте.

«А как мы можем поддержать, какой совет дать ему? Это его вопрос, мы особо в это не лезем. Было бы странно, если бы кто‑то в команде ему говорил: «Давай то, давай это». Дима – взрослый человек, он всe сам знает, что ему делать», – сказал Сильянов.