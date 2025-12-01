Семин прокомментировал удаление Талалаева со «Спартаком»

Юрий Семин высказался об удалении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче со «Спартаком» (1:0). Он получил красную карточку в первом тайме за оскорбительный жест арбитру.

– Насколько допустимо такое поведение Талалаева?

– На мой взгляд, он перебарщивает с эмоциями. Такая же ситуация была и со Станковичем. Я думаю, ему нужно найти баланс, когда это помогает команде, а когда наоборот. Сейчас, по всей видимости, будут какие‑то наказания. Ему нужно сделать выводы. Эмоции – это хорошо, но нельзя перебарщивать, тем более в такой форме.