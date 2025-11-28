Талалаев оценил «Спартак»: «Уже не та грозная сила для «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком»

«Неплохой первый тайм в Оренбурге и хороший отрезок в матче с «Торпедо» говорят о том, что мы можем играть с мячом в позиционном нападении и забивать голы. Самое главное – на «Балтику» ничего не давит, поскольку выиграли первый матч со счетом 3:0, идем впереди.

Сейчас «Спартак» уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты.

Остался посмотреть вживую матч «Спартака» с «Локомотивом», но лучше бы не оставался… Начало второго тайма впечатлило, даже неплохо играющий «Локомотив» просел. Видно, что команда объединилась вокруг тренера, русские футболисты его поддерживают, – сказал Талалаев.