Названы комментаторы матчей 17-го тура РПЛ

Телеканал «Матч Премьер» обнародовал список комментаторов матчей 17-го тура РПЛ. Тимур Журавель будет работать сразу на двух играх – в Москве и Санкт-Петербурге.
29 ноября
«Акрон» – «Пари НН»: Александр Аксенов, Петр Коптев.
ЦСКА – «Оренбург»: Тимур Журавель, Александр Пойда.
«Балтика» – «Спартак»: Роман Нагучев, Роман Денисов.
30 ноября
«Краснодар» – «Крылья Советов»: Михаил Моссаковский, Владислав Родников.
«Ростов» – «Локомотив»: Константин Генич.
«Ахмат» – «Динамо»: Дмитрий Шнякин, Адам Ахмадов.
«Зенит» – «Рубин»: Тимур Журавель, Михаил Крестинин.
1 декабря
«Сочи» – «Динамо Мх»: Роман Трушечкин.
Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»