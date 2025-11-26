В ЦСКА прокомментировали новость о повышении зарплаты Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о продлении контракта и увеличении оклада главного тренера Фабио Челестини.

Сообщалось о готовности столичного клуба улучшить финансовые условия швейцарца на 40 процентов.

«Контракт с Челестини рассчитан по схеме 2+1. Причем третий год продлевается при определенных условиях автоматически.

Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это [продление контракта] вполне возможно.

Повышение зарплаты? Это немного конфиденциальная информация. Она касается финансов частного лица.

Это действительно имеет под собой основание, но больше комментировать ничего не буду на этот счет», – сказал Бабаев.