В ЦСКА прокомментировали новость о повышении зарплаты Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о продлении контракта и увеличении оклада главного тренера Фабио Челестини.
Сообщалось о готовности столичного клуба улучшить финансовые условия швейцарца на 40 процентов.
«Контракт с Челестини рассчитан по схеме 2+1. Причем третий год продлевается при определенных условиях автоматически.
Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это [продление контракта] вполне возможно.
Повышение зарплаты? Это немного конфиденциальная информация. Она касается финансов частного лица.
Это действительно имеет под собой основание, но больше комментировать ничего не буду на этот счет», – сказал Бабаев.
- Челестини возглавил ЦСКА летом вместо Марко Николича.
- Армейцы набрали 33 очка в 16 турах РПЛ и занимают 2-е место в таблице лиги.
Источник: «Спорт-Экспресс»