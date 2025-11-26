Введите ваш ник на сайте
В ЦСКА прокомментировали новость о повышении зарплаты Челестини

Сегодня, 18:06
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о продлении контракта и увеличении оклада главного тренера Фабио Челестини.

Сообщалось о готовности столичного клуба улучшить финансовые условия швейцарца на 40 процентов.

«Контракт с Челестини рассчитан по схеме 2+1. Причем третий год продлевается при определенных условиях автоматически.

Но мы действительно имеем такое желание, и мы обсуждали это с Фабио. Поэтому это [продление контракта] вполне возможно.

Повышение зарплаты? Это немного конфиденциальная информация. Она касается финансов частного лица.

Это действительно имеет под собой основание, но больше комментировать ничего не буду на этот счет», – сказал Бабаев.

  • Челестини возглавил ЦСКА летом вместо Марко Николича.
  • Армейцы набрали 33 очка в 16 турах РПЛ и занимают 2-е место в таблице лиги.

Челестини определил виновного в пропущенном голе от «Спартака» 4
Челестини объяснил, благодаря чему «Спартак» обыграл ЦСКА 4
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Бабаев Роман
Mirak92
1764170654
Повышение ЗП?)) мы сейчас кал заглатывать жадно будем Николича эхо кончилось, истина Челюстя началось. 5-6 место наше.
Ответить
Dr Metal
1764171945
У Николича при всем уважении, футбол был менне зрелищный, был максимум в обороне, не более
Ответить
biber.ru
1764172615
И премию за Махачкалу на забудьте.
Ответить
Dr Metal
1764172961
Да похоже на вылет мы, братцы, пора чемпионат взять
Ответить
