ЦСКА повысит зарплату Челестини

В ЦСКА довольны работой главного тренера Фабио Челестини. Ему улучшат финансовые условия.

Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года.

Под его руководством команда занимает 2-е место в РПЛ.

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

«ЦСКА улучшит финансовые условия Челестини на 40%: на Песчаной не просто довольны работой швейцарца, о чем говорил Роман Бабаев, – а уже сейчас мотивируют главного тренера к новым достижениям.

Фабио регулярно встречается с руководством, включая Орешкина и Бабаева. Клуб ценит профессионализм коуча, его вовлеченность и прямоту в обсуждении развития команды. На недавней встрече было объявлено, что его оклад существенно вырастет.

Ну и, конечно, москвичи бьют копытом в поиске достойных новичков: зимой в ЦСКА намерены приобрести высокого уровня бомбардира + сосредоточиться на подписании талантливых россиян, учитывая грядущий новый лимит («11+6» со следующего сезона). Плюс есть понимание, что в команде перебор по юным латиносам.

Первыми в зоне риска оказались Верде и Руис. Впрочем, они в аренде, что не делает их потенциальный камбэк на родину какой-то проблемой. При этом общий вектор по молодым сместится в сторону местных игроков. Тот же Глеб Пополитов уже сейчас проявляет себя гораздо ярче», – написал источник.