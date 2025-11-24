Юран сказал, что для него значит ромбик на футболке «Спартака»

Экс-спартаковец Сергей Юран раскрыл свое отношение к главному символу московского клуба – красно-белому ромбику.

«Когда надел футболку «Спартака» с ромбиком, у нее аура такая, знаете… В общем, она как будто прилипает к груди.

Когда ты поиграл в этом клубе, когда ты поработал там немножко, это уже на всю жизнь», – сказал Юран.