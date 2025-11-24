Юран сказал, что для него значит ромбик на футболке «Спартака»

Экс-спартаковец Сергей Юран раскрыл свое отношение к главному символу московского клуба – красно-белому ромбику.
«Когда надел футболку «Спартака» с ромбиком, у нее аура такая, знаете… В общем, она как будто прилипает к груди.
Когда ты поиграл в этом клубе, когда ты поработал там немножко, это уже на всю жизнь», – сказал Юран.
- Экс-форвард поиграл за «Спартак» в 1995 и 1999 годах: 32 матча, 9 голов, 16 ассистов.
- В 2003-м он начинал тренерскую карьеру в системе столичного клуба.
Источник: «Спартак Шоу»