Пономарев отреагировал на смерть Симоняна

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о смерти легенды «Спартака» Никиты Симоняна.

«Никита Павлович был чудным человеком. Это шикарный собеседник! Все помнил, все знал. Если его слова записывать, можно целую книгу собрать. Жаль, что я не воспользовался этим шансом.

Я его видел на футбольном поле, ведь тоже старый. Никита Павлович был таким же, как Пеле. У него был великолепный дриблинг, скорость, удар с обеих ног, чувство позиции мяча. У Симоняна были все характеристики Пеле, такой же уровень.

Мы потеряли великолепного человека, собеседника, футболиста. Он был очень сильным рассказчиком, мозги свежие у него были. Прямо все мог вспомнить.

Мы недавно же совсем виделись, отмечали 99-летие. Я сказал тогда: «Давайте еще сто лет в этом ресторане отметим, а дальше будем продлевать его». К сожалению, не получилось. Жаль, очень жаль.

Это был редчайший человек, порядочный, честный. Нет таких людей больше. Если бы были такие люди в правительстве, мы бы при коммунизме жили. Симонян – народный футболист как Эдик Стрельцов», – заявил Пономарев.