Галактионов ответил, хочет ли он остаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о своем будущем в клубе.

Ранее стало известно, что «Локо» договорился о продлении контракта со специалистом с увеличением заработной платы.

– Клуб хочет с вами продлить новый контракт. Ведутся переговоры?

– Что касается взаимодействия, когда Борис Борисович возглавлял молодежную политику клуба, были постоянные контакты, у нас были постоянные взаимодействия. И сейчас после его назначения на должность гендиректора у нас практически ежедневный контакт, он владеет всей информацией. Рабочий процесс идет. Надо отдать должное профессионализму Борису Борисовичу. Он погружен в дела команды. Все новости о контрактах тренерского штаба будут опубликованы на официальном сайте клуба.