«Всe возвращается на круги своя»: Мостовой оценил ничью «Локо» и «Краснодара»

Александр Мостовой высказался о результате матча «Локомотив» – «Краснодар». Команды сыграли вничью в 16-м туре РПЛ со счетом 1:1.

«Логичный исход матча. Игра мне понравилась, хороший накал, борьба, движение – всe было. От этой ничьей больше выиграли команды, которые поднимаются. Это «Зенит», «Спартак». Москвичи в пяти очках от «Зенита», а это одна победа и ничья.

Всe возвращается на круги своя. Интрига будет до последнего тура. И это хорошо. Вторая подряд ничья для «Краснодара» не говорит ни о чем. Это просто стечение обстоятельств», – сказал Мостовой.