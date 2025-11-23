Введите ваш ник на сайте
Шпилевский высказался о поражении «Пари НН» от «Зенита»

Сегодня, 18:30

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги проигранного матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Петербуржцы победили со счетом 2:0.
  • Максим Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Что поменялось во втором тайме? В первом удавалось сдерживать «Зенит», во втором не вышло.

– Я не думаю, что во втором тайме мы плохо играли. Понятно, когда ты пропускаешь такие два гола…

Это были структурные ошибки. В первом моменте просто базово мяч не подобрали, пассивно наблюдали и дали воспользоваться сопернику их индивидуальным мастерством. Во втором то же самое.

К сожалению, наша атакующая линия не держала структуру и то, что мы подразумевали при подготовке к игре, гости с этих зон и забили.

Обидно, я не думаю, что мы наиграли на поражение. Ребятам сказал, что очень сильно ими горжусь, всегда хочется тренировать такую команду, несмотря на все сложности и кадровые трудности с начала первого тура.

Но ребята увидели, что это не проблема структуры или идеи. Они максимум из себя выжали, поэтому огромное им спасибо за это.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Пари НН Шпилевский Алексей
