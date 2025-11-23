Гусев объяснил отсутствие Осипенко в составе «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал изменения в составе команды.

«Бело-голубые» принимают «Динамо Мх» в 16-м туре РПЛ.

Для столичной команды это первый матч после отставки Валерия Карпина.

– Осипенко отсутствует в стартовом составе, а вратарь Андрей Лунев возвращается в основу впервые с начала октября. С чем это связано?

– Это выбор нашего тренерского штаба. У нас три хороших центральных защитника, три хороших вратаря. Поэтому на сегодняшнюю игру мы посчитали, что целесообразно сыграть в таком сочетании.