Гусев объяснил отсутствие Осипенко в составе «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал изменения в составе команды.
- «Бело-голубые» принимают «Динамо Мх» в 16-м туре РПЛ.
- Для столичной команды это первый матч после отставки Валерия Карпина.
– Осипенко отсутствует в стартовом составе, а вратарь Андрей Лунев возвращается в основу впервые с начала октября. С чем это связано?
– Это выбор нашего тренерского штаба. У нас три хороших центральных защитника, три хороших вратаря. Поэтому на сегодняшнюю игру мы посчитали, что целесообразно сыграть в таком сочетании.
Источник: «Матч ТВ»