Гусев объяснил отсутствие Осипенко в составе «Динамо»

Сегодня, 17:41
3

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал изменения в составе команды.

  • «Бело-голубые» принимают «Динамо Мх» в 16-м туре РПЛ.
  • Для столичной команды это первый матч после отставки Валерия Карпина.

– Осипенко отсутствует в стартовом составе, а вратарь Андрей Лунев возвращается в основу впервые с начала октября. С чем это связано?

– Это выбор нашего тренерского штаба. У нас три хороших центральных защитника, три хороших вратаря. Поэтому на сегодняшнюю игру мы посчитали, что целесообразно сыграть в таком сочетании.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Динамо Лунев Андрей Осипенко Максим Гусев Ролан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1763909638
отцепили медленного
Ответить
Цугундeр
1763910757
При шмоне чью-то фотку под подушкою нашли. И локон бежевых волос..))
Ответить
Burtaze
1763911501
Лунёв на пуделя батон крошил, того и слыл у Валерика в вечно приболевших..
Ответить
