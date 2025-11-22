Реакция фанатов «Зенита» на присвоение Мостовому звания «Джентльмен года»

Крупное объединение фанатов «Зенита «Кафешка» прокомментировало победу Андрея Мостового в номинации «Джентльмен года».

Мостовой опередил в голосовании вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.

К этому решению возникли вопросы, поскольку в мае во время матча легенд «Зенита» Андрей пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Он скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

«Итак, опытным путем мы выяснили, что в России больше влюбленных восьмиклассниц, чем болельщиков «Краснодара» и «Спартака», – написали болельщики.