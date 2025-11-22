Введите ваш ник на сайте
Реакция фанатов «Зенита» на присвоение Мостовому звания «Джентльмен года»

Сегодня, 12:48
6

Крупное объединение фанатов «Зенита «Кафешка» прокомментировало победу Андрея Мостового в номинации «Джентльмен года».

  • Мостовой опередил в голосовании вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.
  • К этому решению возникли вопросы, поскольку в мае во время матча легенд «Зенита» Андрей пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Он скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

«Итак, опытным путем мы выяснили, что в России больше влюбленных восьмиклассниц, чем болельщиков «Краснодара» и «Спартака», – написали болельщики.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1763807941
гы-гы! позор тарасятнику!
Ответить
Галина Бронемясова
1763808079
ещё нужно дать жентльмена какому-то пони из молодёжки цска, который скандировал то же самое неделю назад, вооружившись мегафоном, которого у мостового не было, он так, просто орал - а этот прям с осознанием дела подошёл, конкретно. ну это явно приз)
Ответить
Интерес
1763808561
Хорошая шютка! Я бы ещё добавил к двум упомянутым клубам девственниц-восьмиклассниц.
Ответить
АлексМак
1763809096
прекрасная реакция на отличную новость
Ответить
ПалкоВводецъ007
1763811004
Молодец Дрюня. Антинародный кб позор России это заслужил. Гыгыгы
Ответить
Рукаку
1763811701
"Ночлежка" не поняла, что в РФ нет голосования вообще. Мостовой кому-то понравился, вот и все. Миллеру, к примеру, про него ходят слухи.
Ответить
  • Читайте нас: 