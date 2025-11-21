Бубнов – о новом тренере «Спартака»: «Мне его жалко»

Футбольный эксперт Александр Бубнов допускает, что работа в «Спартаке» навредит тренерской карьере Вадима Романова.

47-летний Романов работает тренером в системе клуба с 2015 года.

До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.

11 ноября Романов сменил серба в качестве и.о. главного тренера.

Его дебютом станет субботнее дерби с ЦСКА.

«Моe мнение: мне его жалко. Если он такой, как Шалимов говорит, перспективный и сильный, ему могут погубить всю карьеру.

Более того, ему 47 лет, это не молодой, но ещe на таком уровне он не работал», – сказал Бубнов.