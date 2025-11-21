Орлов обвинил Соболева в спаде другого игрока «Зенита»

Геннадий Орлов считает, что необъяснимое доверие тренерского штаба «Зенита» к Александру Соболеву отразилось на Лусиано Гонду.

«Да, у «Зенита», казалось бы, три номинальных форварда. Но Кассьерра травмирован, у Лусиано потухли глаза из-за того, что ему предпочитали Соболева.

Получается, пригласили – и не доверяют, не ставят, или выпускают на 93-й минуте... Ну, что это такое? Я сам был футболистом, и я бы разругался с тренером во что бы то ни стало.

Зачем же ставить Соболева, который бесполезен? Причина, по которой в «Зенит» пригласили Соболева, так и осталась загадкой», – сказал Орлов.