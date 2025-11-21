Введите ваш ник на сайте
Орлов обвинил Соболева в спаде другого игрока «Зенита»

Сегодня, 15:00
3

Геннадий Орлов считает, что необъяснимое доверие тренерского штаба «Зенита» к Александру Соболеву отразилось на Лусиано Гонду.

«Да, у «Зенита», казалось бы, три номинальных форварда. Но Кассьерра травмирован, у Лусиано потухли глаза из-за того, что ему предпочитали Соболева.

Получается, пригласили – и не доверяют, не ставят, или выпускают на 93-й минуте... Ну, что это такое? Я сам был футболистом, и я бы разругался с тренером во что бы то ни стало.

Зачем же ставить Соболева, который бесполезен? Причина, по которой в «Зенит» пригласили Соболева, так и осталась загадкой», – сказал Орлов.

  • «Зенит» купил обоих нападающих в августе 2024 года.
  • 28-летний Соболев провел 50 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
  • 24-летний Гонду забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Батракова сравнили с Пеле и Марадоной 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Гонду Лусиано Орлов Геннадий
Тинез Розоп
1763727169
Причина не загадка…( подлость сделать)
Ответить
R_a_i_n
1763728432
Идентичная стата у обоих. Просто орлу Гонду нравится больше.
Ответить
Хулиганин
1763729866
Подлый тарасовский заговор. Мстительный Карпин, подлый Соболев... Гену несло.
Ответить
