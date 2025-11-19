«Спартак» заинтересовался вингером из Бундеслиги

«Спартак» проявляет интерес к вингеру «Штутгарта» Силасу Катомпа-Мвумпа.
Футболист может покинуть немецкий клуб этой зимой. Помимо москвичей, Силасом также интересуются «Вердер», «Гамбург», «Шальке», «Самсунспор» и «Андерлехт».
В этом сезоне 27-летний вингер не играл за «Штутгарт», а почти весь прошлый выступал на правах аренды за «Црвену Звезду».
В сербском клубе Катомпа-Мвумпа провел 24 матча, забил 7 голов, сделал 1 ассист.
- На его счету 20 игр и 1 гол за сборную ДР Конго.
- Срок контракта Силаса со «Штутгартом» рассчитан до конца сезона.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 4 миллиона евро.
Источник: страница Экрема Конура в соцсети X