Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гусев продолжит возглавлять «Динамо» весной, но при одном условии

Гусев продолжит возглавлять «Динамо» весной, но при одном условии

Сегодня, 01:05
5

Ролана Гусева могут утвердить на посту главного тренера «Динамо».

Руководство московского клуба поставило условие 48-летнему специалисту – он продолжит возглавлять команду весной, если выиграет все четыре матча до зимней паузы.

  • Гусев уже был и.о. главного тренера «Динамо» в мае после увольнения Марцела Лички.
  • Тогда под его руководством москвичи одержали три победы и потерпели одно поражение.
  • Соперники столичной команды до конца года – «Динамо Мх» (23 ноября), «Ахмат» (30 ноября) и «Спартак» (6 декабря) в РПЛ, а также «Зенит» (27 ноября) в FONBET Кубке России.

Еще по теме:
Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после отставки Карпина 2
В «Динамо» определили, сколько матчей командой будет руководить Гусев 2
«Динамо» объявило имя нового тренера 6
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1763504303
Фантастика какая-то, или чей-то вымысел. Вот бы такие жëсткие условия да самому Карпину поставили. Ан нет, а Гусеву можно, пусть из кожи вылезет, вычищая авгиевы конюшни после переселенца из Ростова (((.
Ответить
Mirak92
1763506591
С одним прилагательным
Ответить
FWSPM
1763509533
три победы из четырех нормально будет. А Спартаку очки нужнее))
Ответить
Главные новости
Три игрока могут покинуть «Зенит», Моуринью интересуется российским футболистом, итальянский тренер отказал «Спартаку» и другие новости
01:30
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
01:19
Известны 39 из 48 участников ЧМ-2026
01:11
Гусев продолжит возглавлять «Динамо» весной, но при одном условии
01:05
5
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
00:48
Защитник ЦСКА травмировался перед дерби со «Спартаком»
00:34
Товарищеский матч. Бразилия не смогла победить Тунис, пропустив от игрока из РПЛ
00:26
Участник Лиги Европы хочет арендовать Соболева
00:18
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо»
00:12
«Зенит» может зимой лишиться основного защитника
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА травмировался перед дерби со «Спартаком»
00:34
Участник Лиги Европы хочет арендовать Соболева
00:18
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо»
00:12
«Зенит» может зимой лишиться основного защитника
Вчера, 23:57
Тихонов в ярости из-за поражения России от Чили: «Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»
Вчера, 23:47
4
Селюк: «После Карпина в «Динамо» осталось много мусора»
Вчера, 23:35
1
Тимощук разгонялся до 305 км/ч: «Нам всем хочется погонять»
Вчера, 23:23
3
Агент Божовича ответил, готов ли тренер вернуться в «Динамо»
Вчера, 23:11
В РФС прокомментировали новость об альтернативном ЧМ-2026
Вчера, 23:00
2
Червиченко: «Если через неделю Карпин появится в «Спартаке», я буду сильно хохотать»
Вчера, 22:40
12
В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» и «Динамо» к Черчесову
Вчера, 22:31
1
Ташуев назвал себя основателем игрового стиля «Краснодара»
Вчера, 22:22
1
Тимощук вспомнил, как рубился с Гаттузо и Семаком: «Просто искры летели»
Вчера, 22:10
Мамаев оценил перспективы Карпина попасть в топ-клуб РПЛ после ухода из «Динамо»
Вчера, 21:48
1
Гонду дал согласие на переход из «Зенита» в другой клуб
Вчера, 21:39
5
Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после отставки Карпина
Вчера, 21:21
2
Моуринью хочет усилить «Бенфику» игроком сборной России
Вчера, 21:09
4
В России может пройти чемпионат мира среди сборных, не прошедших на ЧМ-2026
Вчера, 20:55
19
Ташуев объяснил, почему считает Абаскаля слабым тренером: «Было легко играть против него»
Вчера, 20:33
3
Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб «Динамо»
Вчера, 20:20
2
Стали известны сроки возвращения пива на российские стадионы
Вчера, 20:08
9
Талалаев – об экс-тренере «Спартака»: «Честно, я даже не знал его фамилию»
Вчера, 19:59
4
Карпина раскритиковали за работу в «Динамо»: «Оставил только разлад и шатания»
Вчера, 19:30
4
ВидеоУ «Балтики» новый спонсор: «Очевидное и очень вероятное случилось»
Вчера, 19:19
7
Павлюченко выбрал топ-5 лучших игроков среди бывших партнеров по команде
Вчера, 19:00
Реакция Тарасова на уход Карпина из «Динамо»
Вчера, 18:51
2
Шалимов встал на сторону Соболева в конфликте со Слишковичем
Вчера, 18:43
6
Прогноз Быстрова на дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 18:35
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 