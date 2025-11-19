Гусев продолжит возглавлять «Динамо» весной, но при одном условии

Ролана Гусева могут утвердить на посту главного тренера «Динамо».
Руководство московского клуба поставило условие 48-летнему специалисту – он продолжит возглавлять команду весной, если выиграет все четыре матча до зимней паузы.
- Гусев уже был и.о. главного тренера «Динамо» в мае после увольнения Марцела Лички.
- Тогда под его руководством москвичи одержали три победы и потерпели одно поражение.
- Соперники столичной команды до конца года – «Динамо Мх» (23 ноября), «Ахмат» (30 ноября) и «Спартак» (6 декабря) в РПЛ, а также «Зенит» (27 ноября) в FONBET Кубке России.
Источник: Legalbet