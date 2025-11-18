Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов оценил результаты «Динамо» при Карпине

Сегодня, 08:55

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о результатах «Динамо» в этом сезоне.

Московская команда с 17 очками занимает 10‑е место в РПЛ. Клуб ранее уволил главного тренера Валерия Карпина.

«Динамо» не чужой вам клуб. С чем связываете их неудачи?

– Не могу сказать. Мы с ними играли, готовились, понимали, на что обратить внимание. Все срослось. Но внутреннюю кухню никто не знает. У всех команд есть спады и у нас, в частности. Мы пару игр тоже недобираем очков. Только люди, которые работают в клубе, могут сказать, что у них не так.

– Но сам результат – команда вне топ‑8 по итогам первого круга. Вас это удивило?

– Когда ты долгое время в футболе, понимаешь, что бывает всякое. А почему так – это уже вопрос не ко мне. Мне надо концентрироваться на своей работе и отвечать за свой клуб.

Еще по теме:
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера 8
«Динамо» может переманить тренера из другого клуба РПЛ 4
Названа причина, почему Карпин не получил неустойку от «Динамо» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Черчесов Станислав
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов задал вопрос руководству «Динамо» после отставки Карпина
11:12
Писарев – о возможном тренере «Спартака»: «Был в шоке, когда услышал, это катастрофа»
10:55
1
Смородская раскритиковала «Динамо» после отставки Карпина: «Сами все развалили»
10:30
Газзаев прокомментировал уход Карпина из «Динамо»
10:14
3
Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Динамо»
10:07
1
Орлов разнес Карпина: «Это же позор, тебе не стыдно?»
09:54
12
Итальянский тренер отказался от предложения «Спартака»
09:28
5
Реакция Семина на уход Карпина из «Динамо»
09:18
1
Талалаев прокомментировал возможное назначение в «Спартак»
09:12
3
Черчесов оценил результаты «Динамо» при Карпине
08:55
Все новости
Все новости
Лещенко высказался об уходе Карпина из «Динамо»
10:41
1
Орлов разнес Карпина: «Это же позор, тебе не стыдно?»
09:54
10
Семшов отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
09:40
Итальянский тренер отказался от предложения «Спартака»
09:28
5
Реакция Семина на уход Карпина из «Динамо»
09:18
1
Талалаев прокомментировал возможное назначение в «Спартак»
09:12
3
Черчесов оценил результаты «Динамо» при Карпине
08:55
СпецпроектКто играл вместе с Дзагоевым и Акинфеевым? Отвечайте и выигрывайте призы
08:44
7
В ЦСКА сообщили, сыграет ли Обляков со «Спартаком»
00:32
2
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
00:24
11
Станкович попрощался с футболистами «Спартака»
00:12
1
«Динамо» может переманить тренера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:55
5
Названа причина, почему Карпин не получил неустойку от «Динамо»
Вчера, 23:38
7
Аленичев высказался об уходе Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
2
«Динамо» рассматривает трех тренеров на замену Карпину
Вчера, 23:11
8
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 23:01
7
Стало известно, с кем встречался Карпин перед уходом из «Динамо»
Вчера, 22:47
5
Глава «Динамо» обратился к болельщикам после отставки Карпина
Вчера, 21:57
2
ЦСКА согласовал трансфер нападающего
Вчера, 21:47
12
Реакция Ташуева на увольнение Карпина из «Динамо»
Вчера, 21:35
2
«Динамо» рассматривает экс-тренера «Торпедо» и «Балтики»
Вчера, 21:21
7
Карпин отказался от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»
Вчера, 21:09
31
Аршавин двумя словами описал решение Карпина покинуть «Динамо»
Вчера, 20:54
8
«Динамо» объявило имя нового тренера
Вчера, 20:40
6
Стало известно, рассматривает ли «Спартак» назначение Карпина
Вчера, 20:33
7
Илья Мэддисон обратился к Карпину: «Валера, ну ты чего, обиделся что ли?»
Вчера, 20:26
10
Мостовой – об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
Вчера, 20:20
11
Раскрыта позиция Лички по возвращению в «Динамо»
Вчера, 20:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 