Черчесов оценил результаты «Динамо» при Карпине

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о результатах «Динамо» в этом сезоне.

Московская команда с 17 очками занимает 10‑е место в РПЛ. Клуб ранее уволил главного тренера Валерия Карпина.

– «Динамо» не чужой вам клуб. С чем связываете их неудачи?

– Не могу сказать. Мы с ними играли, готовились, понимали, на что обратить внимание. Все срослось. Но внутреннюю кухню никто не знает. У всех команд есть спады и у нас, в частности. Мы пару игр тоже недобираем очков. Только люди, которые работают в клубе, могут сказать, что у них не так.

– Но сам результат – команда вне топ‑8 по итогам первого круга. Вас это удивило?

– Когда ты долгое время в футболе, понимаешь, что бывает всякое. А почему так – это уже вопрос не ко мне. Мне надо концентрироваться на своей работе и отвечать за свой клуб.