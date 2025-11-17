«Динамо» может переманить тренера из другого клуба РПЛ

«Динамо» сохраняет интерес к главному тренеру «Ахмата» Станиславу Черчесову.

Его назначение лоббирует член совета директоров московского клуба Сергей Степашин.

«Недавно это казалось невозможным по ряду причин, но теперь ситуация выглядит вполне реальной. Несмотря на обязательства Саламыча перед «Ахматом», – сообщил источник.