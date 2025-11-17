Егоров – об ухудшении результатов «Зенита» при Соболеве: «Такой вот засланный соболек»

Блогер Дмитрий Егоров высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Трансфер состоялся летом 2024 года за 10 млн евро.

В составе «Спартака» форвард забил 58 голов и сделал 32 ассиста в 140 матчах.

За «Зенит» провел 50 игр, оформив в них 12+5.

«Как же Спартак был прав, продав Александра Соболева в «Зенит». Экс-лидер красно-белых пришел на подкаст к Андрею Аршавину и Владиславу Радимову, где рассказал, что не хотел играть за «Спартак», хоть и получил контракт.

Но даже не открыл его, потому что мечтал перейти в «Зенит», где можно выиграть титулы. Продолжалось это долго. Фактически «Спартак» уже отпускал снича.

Соболев был обижен на тренеров, плохо себя вел на тренировках. После поражений, когда его отстраняли от игр, он писал сообщения главному тренеру: «Теперь вместе посидим на диване».

Он никогда и не был спартаковцем. О чем умалчивал во время карьеры в «Спартаке». Если его послушать, можно понять, что «Спартак» его всегда бесил, а единственная цель Соболева – чувствовать себя комфортно в финансовом и трофейном плане.

Его продажу аж за 10 млн можно назвать идеальный историей. В том числе потому, что трансфер совершился тогда, когда «Зенит» шел на первом месте, а теперь команда туда не выходит. Такой вот засланный соболек», – заявил Егоров.