  • Соболев: «Очень долго ждал переход в «Зенит», поэтому новый контракт от «Спартака» я даже не смотрел»

Соболев: «Очень долго ждал переход в «Зенит», поэтому новый контракт от «Спартака» я даже не смотрел»

Вчера, 17:50
25

Нападающий Александр Соболев рассказал о большом желании сменить «Спартак» на «Зенит» ради трофеев.

  • Трансфер состоялся летом 2024 года за 10 млн евро.
  • В составе «Спартака» форвард забил 58 голов и сделал 32 ассиста в 140 матчах.
  • За «Зенит» провел 50 игр, оформив в них 12+5.

«Я был просто счастлив. Я ждал этого перехода очень долго. Просто в моменте захотел в «Зенит». Я еще за полгода говорил, что хочу уйти из «Спартака».

Честно скажу, мне предлагали новый контракт, он у меня на столе лежал в папке. Я его даже не смотрел.

Только переговоры начинались тогда с «Зенитом». Я тогда принял для себя решение, что хочу в «Зенит». Здесь можно выигрывать трофеи», – заявил Соболев.

Еще по теме:
У Соболева родился 2-й ребенок 8
Орлов – о Соболеве: «Тренеры «Зенита» все еще ждут, что он выйдет и спасет» 5
Соболева освистали в Самаре 9
Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Литейный 4 (returned)
1763047119
Все стремятся попасть в Зенит. Даже хряки тайно и открыто мечтают попасть в клуб чемпионов, а не оставаться лузером. Гыгыгы
Ответить
Romio-xxx
1763047147
Вот же дешёвка какая!!!
Ответить
...уефан
1763048712
...а вечерами, закрывшись на ключ, Александр печет картошку в камине, пьёт водку и прохрюкивает потихоньку спартаковские кричалки)...
Ответить
FWSPM
1763048737
Как только ты свалил нападающий Спартака внезапно стал лучшим бомбардиром лиги впервые за сколько лет? Спасибо что освободил место и теперь позоришь гаспрем своей никчемной игрой
Ответить
Хулиганин
1763049310
Просто ещё раз подтвердил, что он резино-техническое изделие номер 2.
Ответить
Spartak_forv@
1763050842
Ну что сынку,помогли тебе твои ляхи?(с)
Ответить
Cleaner
1763053643
Больной на всю голову Дельфин. Сидел бы и молчал в тряпочку в надежде, что все забудется, а нет, языком потрепать хочется...(((((((((((((((((((
Ответить
VVM1964
1763053922
"Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее? Повинен забвением на лавке!!" (близко). )))
Ответить
Cleaner
1763054056
Спартачи, в кои то веки я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН с тем, что вы тут про Соболева написали. Прозрели таки. Я о нем то же самое писал, когда он еще за Спартак выступал. Видно же было, что это за человек...(((
Ответить
anatolich72
1763054863
Слова Иуды.
Ответить
Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости
01:45
Известны 29 из 48 участников ЧМ-2026
01:23
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу
01:11
3
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
00:43
1
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
00:17
6
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
Вчера, 23:57
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Соболев высказался о работе с Абаскалем в «Спартаке»
00:12
2
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Адвокат ответил на претензии Акинфеева
Вчера, 23:11
ФотоСоболев объяснил «петушиный» жест в матче с ЦСКА
Вчера, 22:55
6
Пономарев одобрил увольнение Станковича из «Спартака»: «Это очень здорово»
Вчера, 22:22
Глушаков составил топ-3 сильнейших тренеров и футболистов, с которыми пересекался
Вчера, 22:10
2
Соболев назвал любимый автомобиль
Вчера, 21:52
9
Агент Дзюбы отреагировал на попытку лишить Артема рекорда по голам за сборную России
Вчера, 21:45
10
Акинфеев раскрыл подробности конфликта с Адвокатом в сборной России
Вчера, 21:27
Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша
Вчера, 21:18
8
«Свиньей» атаковать не годится»: Карпина раскритиковали за матч с Перу
Вчера, 20:59
2
В Сербии предположили, где будет тренировать Станкович после ухода из «Спартака»
Вчера, 20:50
ВидеоЛещук объяснил голевую ошибку Сафонова
Вчера, 20:41
Соболев признался, что симулировал: «Ну дельфин и дельфин, вообще без разницы, хоть кит!»
Вчера, 20:20
5
«Динамо» при Карпине провело 1-й круг хуже, чем в сезоне, когда команда вылетела
Вчера, 20:11
1
Абаскаль сделал заявление о возвращении в «Спартак»
Вчера, 19:57
4
Мамаев хочет стажироваться у Карпина: «Для меня это идеальный вариант»
Вчера, 19:45
4
Слишкович объяснил, что такое спартаковский дух
Вчера, 19:34
Соболев вспомнил, как поиздевался над Слишковичем: «Гениальная история»
Вчера, 19:30
11
Пономарев одним словом описал тренерский уровень Карпина
Вчера, 19:00
8
Тарасов сказал, чем ему понравился Станкович
Вчера, 18:51
Погребняк дал прогноз на зимнего чемпиона РПЛ
Вчера, 18:43
2
Стала известна позиция Чалова по поводу возвращения в РПЛ
Вчера, 18:35
6
Соболев раскрыл подробности конфликта с Тедеско: «Послали друг друга на три буквы»
Вчера, 18:27
3
Мамаев оценил ничью в матче Россия – Перу
Вчера, 18:18
Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до такого уровня не дотягивает»
Вчера, 18:06
7
