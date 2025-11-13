Соболев: «Очень долго ждал переход в «Зенит», поэтому новый контракт от «Спартака» я даже не смотрел»

Нападающий Александр Соболев рассказал о большом желании сменить «Спартак» на «Зенит» ради трофеев.

Трансфер состоялся летом 2024 года за 10 млн евро.

В составе «Спартака» форвард забил 58 голов и сделал 32 ассиста в 140 матчах.

За «Зенит» провел 50 игр, оформив в них 12+5.

«Я был просто счастлив. Я ждал этого перехода очень долго. Просто в моменте захотел в «Зенит». Я еще за полгода говорил, что хочу уйти из «Спартака».

Честно скажу, мне предлагали новый контракт, он у меня на столе лежал в папке. Я его даже не смотрел.

Только переговоры начинались тогда с «Зенитом». Я тогда принял для себя решение, что хочу в «Зенит». Здесь можно выигрывать трофеи», – заявил Соболев.